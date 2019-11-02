Рай на землі: Каменських похвалилася розкішним відпочинком в Мексиці (фото)

Відома українська артистка Настя Каменських, яка нещодавно випустила хіт Elefante, вирушила на відпочинок до Мексики. Співачка періодично опублікує фотографії з відпочинку. Цього разу артистка опублікувала фотографію біля альтанки ресторану в тропічному лісі. Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію виконавиці в Instagram.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

У мережі помітили, що артистка стала скидати вагу. Деякі ж відзначили, що її оточують красиві природні пейзажі:

Крутишка.

Настя, ти така красуня!

Як красиво... Таке все Мімімі...

Кохана зайка, ти красуня, посміхайся частіше, твоя посмішка наче сонечко...

Схудла дитинка))))

Реакція мережі на фото Насті Каменських (скріншоти: instagram.com/kamenskux)

Кілька днів тому артистка, вже перебуваючи в Мексиці, розповіла, що не соромиться ставити амбітні цілі.

"Ніколи не бійтеся ставити перед собою амбітні цілі і вірити в їх досягнення. Говоріть кожен день афірмації, працюйте над собою, і кожен день робіть те, що хоч на крок наблизить вас до вашої мети. А ще, не забувайте любити себе і знаходити той самий життєвий баланс. Погоджуся, сумніви завжди є і будуть, їх не уникнути, але я вважаю, що краще пробувати і помилятися, ніж недіяти. А кожна подолана вершина відкриває перед вами нові горизонти", - написала артистка.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше прийомна дочка Потапа влаштувала гарячий фотосет в білизні.