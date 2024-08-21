Ратификация Римского устава является важным шагом к справедливости, - Шуляк

По словам народной депутатки, одна из главных предпосылок ратификации Римского Устава – привлечение к ответственности за преступления, совершенные россиянами на территории Украины.

"Несмотря на то, что до начала полномасштабного вторжения Украина еще не ратифицировала Римский Устав, МКС принял решение о полноценном расследовании совершенных РФ военных преступлений. Следовательно, МКС было выдано шесть ордеров на арест российских чиновников, в том числе и Путина. Убеждена, что участие Украины в работе Международного уголовного суда позволит не только усилить рассмотрение текущих дел, но и пополнить ряды подсудимых", - отметила Шуляк.

Народная депутат подчеркнула, что кроме привлечения руководителей РФ и других топ-чиновников к ответственности за геноцид и военные преступления, важно рассмотрение МКС дел относительно репараций.

"Согласно статье 75 Римского устава, Международный уголовный суд устанавливает и может определить масштабы и размер любого ущерба и ущерба, причиненного потерпевшим. То есть это тот механизм правовой защиты для жертв, который позволит украинцам получить справедливую компенсацию за причиненный вред", - пояснила Елена Шуляк.

Следовательно, отметила глава комитета, украинцы, пострадавшие от российской агрессии, получат доступ к специальному Целевому фонду МКС.

"Специальный Фонд управляет средствами, предназначенными для выплат компенсаций для поддержки жертв и их семей. Речь идет о возмещении ущерба и предоставлении физической, психологической и материальной поддержки. Убеждена, что благодаря МКС россияне вполне заплатят за все преступления, которые они нанесли каждому украинцу без исключения" , – резюмировала Елена Шуляк.

Напомним, что Украина подписала Римский устав 20 января 2000 года, но не ратифицировала его, хотя после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году ратификация этого документа была одним из прямых международных обязательств Украины.

Уже в этом году, 15 августа, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского устава Международного уголовного суда и поправок к нему.

Вчера соответствующий законопроект №0285 о ратификации поддержал Комитет по внешней политике и рекомендовал Верховной Раде одобрить его, что и сделали народные избранники.