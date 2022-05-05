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Розстріляли і переїхали танком: під Києвом знайшли тіла двох вбитих окупантами

Фото: у Київській області знайшли тіла двох чоловіків, яких вбили окупанти (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У селі Рудня-Тальська Київської області правоохоронці виявили тіла двох чоловіків. Їх під час окупації жорстоко вбили російські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

"4 травня, у селі Рудня-Тальська поліцейські Київщини ексгумували тіла молодих чоловіків 22 та 23 років", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, 25 лютого окупанти розстріляли автомобіль з двома мирними жителями в салоні.

"Але і цього загарбникам виявилося замало - російські окупанти переїхали машину з людьми всередині тяжкою технікою", - розповіли в поліції.

Наразі тіла чоловіків забрали родичі для перепоховання у селі Мирча Бучанського району.

Фото: у Київській області знайшли тіла двох чоловіків, яких вбили окупанти (facebook.com/pol.kyivregion)

Нагадаємо, що в Київській області за 4 травня виявили ще 20 вбитих російськими окупантами мирних жителів.

Додамо, нещодавно в Бучанському районі виявили ще одне поховання з розстріляними людьми. Чоловіків перед вбивством жорстоко катували.

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Київська областьВійна Росії проти України