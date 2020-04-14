Розстріли на Майдані в 2014 почались після підпалу офісу Партії регіонів, - ДБР

У Державному бюро розслідувань (ДБР) заявили, що розстріли на Майдані та прилеглих вулицях у Києві 18 лютого 2014 року розпочалися після підпалу офісу Партії регіонів. Про це повідомили у прес-службі ДБР.

Відповідну заяву бюро зробило по справі екс-нардепа Тетяни Чорновіл. Як повідомляється, досудове розслідування у справі за фактом вбивства Володимира Захарова проводилося слідчими МВС.

У заяві говориться, що після передачі справи до Департаменту спецрозслідування під керівництвом Сергія Горбатюка слідчі дії у провадженні не проводилися.

Нагадаємо, минулого тижня Тетяна Чорновол написала на своїй сторінці у Facebook, що у неї проводять обшуки співробітники ДБР.

Пізніше стало відомо, що обшуки у екс-нардепа Тетяни Чорновіл проходили в рамках справи про загибель людини під час пожежі в офісі Партії регіонів під час Майдану.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на обшуки у Тетяни Чорновіл та вручення їй підозри у вбивстві, назвавши дії Держбюро розслідувань "жагою помсти".