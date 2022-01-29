Розстріл військових у Дніпрі: поранені у важкому стані, але динаміка позитивна

Повідомляється, що лікарі продовжують надавати пораненим на території заводу "Південмаш" військовим медичну допомогу, а на прохання здати кров відгукнулися понад 170 осіб.

Зокрема, Жанна Шарова, яка отримала три поранення, перебуває у важкому стані. Вчора дівчина прийшла в себе, але поки підключена до апарату ШВЛ.

"Ігор Семенченко отримав поранення в живіт. Лікарі змогли оперативно видалити кулю, стан важкий, з позитивною динамікою", - йдеться в повідомленні.

Владислав Гуліда, Денис Намесник і Євген Мачула перебувають у свідомості, їх стан важкий з позитивною динамікою.