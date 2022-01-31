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Розстріл військових у Дніпрі: перші напрацювання з розслідування будуть до кінця тижня

Автор: Сергей Новиков

Перші напрацювання з розслідування розстрілу військових у Дніпрі будуть відомі до кінця тижня. Сьогодні розпочалася робота комісії, яка розслідує трагедію зі службовцями Національної гвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС.

"До кінця тижня будуть перші напрацювання. Наша мета - крок за кроком відновити ланцюг подій, які призвели до неправомірного застосування військовослужбовцем НГУ вогнепальної зброї, а також вжити заходів щодо недопущення подібних трагедій у майбутньому. Ми націлені на максимально ефективний результат", - заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, комісія перевірить реагування на скарги до керівництва військової частини в якій служили Артемій Рябчук та його жертви, умови зберігання і видачі зброї, наявність нестатутних відносин і так далі.

Нагадаємо, вночі 27 січня військовослужбовець Нацгвардії розстріляв товаришів по службі, з якими перебував у караулі на заводі "Південмаш". В результаті загинули четверо військовослужбовців і жінка, яка була контролером на КПП, ще п'ять осіб отримали поранення.

Рябчука затримали через кілька годин після інциденту, суд взяв його під варту без права вийти під заставу.

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ДніпроНацгвардія