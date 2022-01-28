Розстріл військовослужбовців у Дніпрі та новий максимум по коронавірусу: новини за 27 січня

В Дніпрі солдат строкової служби розстріляв варту військовослужбовців, Верховна рада перенесла пленарні засідання через спалах COVID, курс долара зріс до максимуму з лютого 2015 року. Докладніше про те, що сталося у четвер, 27 січня – у матеріалі РБК-Україна.

В Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих

На території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Артем Рябчук, 2001 року народження (21 рік) розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Пізніше Рябчук здався правоохоронцям сам. Він попросив випадкову жінку зателефонувати у поліцію та повідомити про його місцезнаходження.

Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку через розстріл військових у Дніпрі. Він також усунув командування полку, у якому стався трагічний інцидент. Усі подробиці - в матеріалі РБК-Україна

Новий максимум. В Україні більше 34 тисяч випадків COVID: де найбільше за добу

В Україні зафіксували антирекорд нових випадків коронавірусу, за добу захворіли більше 34 тисяч людей. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві.

Другий день підряд в Україні фіксують антирекорд нових випадків, вчора було більше 32 тисяч заражень за добу.

Зеленський зідзвонився з Байденом: подробиці розмови

Президент України Володимир Зеленський і американський лідер Джо Байден здзвонилися ввечері 27 січня. Переговори відбулися на тлі загрози російського вторгнення в Україну та відповіді США та НАТО на так звані "гарантії безпеки" РФ.

Перші подробиці розмови двох лідерів - в матеріалі РБК-Україна.

Рада перенесла пленарні засідання через спалах COVID: новий графік

Верховна рада України через спалах коронавірусу перенесла пленарні засідання на середину лютого. Відповідне рішення підтримали 233 народних депутатів.

Раніше планувалося, що наступний тиждень у Раді теж буде пленарним, але станом на сьогодні відомо про кілька десятків випадків COVID серед нардепів та співробітників Апарату. Причому ситуація із захворюваністю лише погіршується.

Не спрацювала кнопка? Рада не підтримала звільнення глави Фонду держмайна

В четвер, 27 січня Верховна рада не підтримала звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна. За відставку проголосувало 223 депутатів з необхідних 226.

Так, за відповідну постанову проголосували 223 парламентарів. При цьому варто зазначити, що саме трьох голосів не вистачило для прийняття рішення і саме троє нардепів заявили, що під час голосування в них не спрацювала кнопка. Пізніше в Раду повторно подали заяву Сенніченка про відставку.

Курс долара виріс до максимуму з лютого 2015 року

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,98 гривень за долар. Курс зріс на 19 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Стрілянина на кордоні Киргизії і Таджикистану: є загиблі та поранені

В четвер, 27 січня, сталася перестрілка між військовими Таджикистану і Киргизії. При цьому військові однієї зі сторін використовували міномети й гранатомети. З обох сторін є загиблі і поранені, в тому числі серед мирного населення.

Пізніще країни домовилися про припинення вогню на кордоні. Це сталося в ході переговорів. Докладно про конфлікт Киргизії та Таджикистану читайте в матеріалі РБК-Україна.

Боляче і неприємно: дочка Сніжани Єгорової відреагувала на слова матері про підтримку Путіна

Напередодні українська ведуча Сніжана Єгорова публічно підтримала президента Росії Володимира Путіна. Її старша дочка 29-річна актриса Анастасія Ровінська заявила, що не поділяє громадянську позицію матері і їй соромно за її слова. Про це Ровінська написала на своїй сторінці в Instagram.

"На жаль, я повинна зробити заяву щодо моєї мами, Сніжани Єгорової. Відверто, мені боляче і неприємно це писати, але повинна, тому що це стосується не тільки мене, а в першу чергу моєї сім'ї, а саме моїх дітей, мого чоловіка, а також близьких нам людей, друзів і колег", - написала дівчина.

Циклон Marie накриє Україну снігом та хуртовиною: де буде найгірша погода

Погода в Україні в наступні дні опиниться під впливом циклону і його атмосферних фронтів, які принесуть нам сніг, мокрий сніг, сильний вітер і навіть хуртовини.

Що буде з погодою в країні – читайте на Styler.