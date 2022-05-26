Розстріл працівника Запорізької АЕС. ГУР дізналося про деталі нападу, перехопивши розмову окупантів

Російські окупанти готували напад на співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця. Коли не знайшли його на робочому місці, пішли додому та розстріляли енергетика, бо той чинив опір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки.

Останній дзвінок, що вдалося перехопити розвідникам, від рашиста з позивним "Ловець". Він звітує, що знайшли українця за домашньою адресою.

"Адресу відпрацювали. У нього автомат, він чинив опір. Його "замочили". Він ще живий, але він не виживе. У нього декілька кульових поранень", - каже окупант.