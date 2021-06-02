Розстріл Майдану: суд об'єднав справи проти обвинувачених беркутівців

Суд задовольнив клопотання прокурора про об'єднання справ проти беркутівців Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського. Троє останніх переховуються від правосуддя на окупованих територіях, і процес проти них буде хдійснюватися в заочному режимі.

Справи проти беркутівців були роз'єднані в листопаді 2020 року. Через 8 місяців суд вирішив їх об'єднати, оскільки були прийняті необхідні законодавчі зміни в процес заочного засудження осіб.

Адвокати беркутівців були проти об'єднання справ, але суд відхилив їхні аргументи.

Процес проти 5 екс-беркутівців продовжиться 16 червня. Суд перебуває на фінальному етапі розгляду справи.