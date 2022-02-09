Розстріл у Дніпрі: розглядається три версії трагедії - названо основну

Станом на сьогодні, слідчі ДБР розглядають три версії трагедії на підприємстві "Південмаш" у Дніпрі, де боєць Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі. Названо й основну з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
Як повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, основною версією слідства є вчинення підозрюваним злочину через нестатутні відносини.
Також слідчі розглядають версію вчинення злочину у зв’язку із психічним захворюванням підозрюваного, його перебуванням у фізіологічному афекті.
За даними ДБР, третя версія - вчинення злочину за дорученням іноземних спецслужб, недержавних організацій, приватних осіб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні тощо.
Аби перевірити цю версію були надані відповідні доручення управлінню СБУ в Дніпропетровській області.
Зокрема, слідчими встановлено факт відвідування підозрюваним Російської Федерації у 2019 році, де він перебував 2 тижні.
ДБР зазначили, що розслідування триває за низкою кримінальних правопорушень, а саме:
Наразі слідчими ДБР перевіряються факти недбалого ставлення до військової служби та бездіяльності керівництва військової частини де проходив службу підозрюваний.
З цією метою допитано 29 осіб, з яких 9 - військові службові особи військової частини 3021, в тому числі заступники командира частини, командири рот, відділень тощо.
Проведено обшук у військовій частині, в ході якого вилучено документи щодо порядку проходження служби, організації несення служби на території "Південмаш", призначено 24 різних експертиз.
Нагадаємо, 27 січня на території дніпровського підприємства "Південмаш" нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі і втік.
Інцидент стався під час видачі зброї караулу. В результаті стрілянини загинули четверо військовослужбовців та одна цивільна людина. Ще п'ятеро отримали поранення різної тяжкості.
Нещодавно стало відомо, що нацгвардієць Рябчук, якого підозрюють у розстрілі товаришів по службі, відмовився від усіх своїх колишніх показань.
Нагадаємо, комісія МВС знайшла факти "позастатутних відносин" у військовій частині в Дніпрі, де нацгвардієць влаштував смертельну стрілянину.
Наразі підозрюваний перебуває в СІЗО, йому загрожує довічне ув'язнення.