Розстріл у Дніпрі: МВС заявило про порушення у частині, де служив нацгвардієць Рябчук

"Комісією виявлено порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії", - написав Єнін.

За його словами, було виявлено порушення у порядоку доступу до кімнати зберігання зброї, а також зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута.

"Також викликає питання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців - низка медикаментів в аптечці була відсутня", - зазначив Єнін.

Як повідомив заступник глави МВС, також було виявлено факти "позастатутних відносин".

"Представниками комісії проведено анкетування особового складу частини №3021 НГУ. Вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що комісією виявлено факти позастатутних відносин. Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР", - заважив Єнін.

Він наголосив, що правоохоронцям поки не відомі мотиви вбивства, їх з’ясовуватиме ДБР в рамках досудового розслідування.

"Завдання службового розслідування, що проводить МВС - з’ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби тощо", - пояснив Єнін.

Він також зазначив, що частина поранених військовослужбовців вже виписані з реанімації.

"Госпіталізовані військовослужбовці, слава Богу, одужують. Частину з них вже виписано з реанімації", - додав Єнін.

