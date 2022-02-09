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Розстріл у Дніпрі: МВС заявило про порушення у частині, де служив нацгвардієць Рябчук

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Дніпро, Середа 09 лютого 2022 09:25
Розстріл у Дніпрі: МВС заявило про порушення у частині, де служив нацгвардієць Рябчук Фото: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Комісія МВС знайшла факти "позастатутних відносин" у військовій частині в Дніпрі, де нацгвардієць Артемій Рябчук влаштував смертельну стрілянину. При цьому виявлено порушення порядку та організації служби, що призвели до трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в Facebook.

"Комісією виявлено порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії", - написав Єнін.

За його словами, було виявлено порушення у порядоку доступу до кімнати зберігання зброї, а також зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута.

"Також викликає питання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців - низка медикаментів в аптечці була відсутня", - зазначив Єнін.

Як повідомив заступник глави МВС, також було виявлено факти "позастатутних відносин".

"Представниками комісії проведено анкетування особового складу частини №3021 НГУ. Вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що комісією виявлено факти позастатутних відносин. Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР", - заважив Єнін.

Він наголосив, що правоохоронцям поки не відомі мотиви вбивства, їх з’ясовуватиме ДБР в рамках досудового розслідування.

"Завдання службового розслідування, що проводить МВС - з’ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби тощо", - пояснив Єнін.

Він також зазначив, що частина поранених військовослужбовців вже виписані з реанімації.

"Госпіталізовані військовослужбовці, слава Богу, одужують. Частину з них вже виписано з реанімації", - додав Єнін.

Нещодавно стало відомо, що нацгвардієць Артемій Рябчук, якого підозрюють у розстрілі товаришів по службі на підприємстві "Південмаш", відмовився від усіх своїх колишніх показань.

Нагадаємо, 27 січня на території дніпровського підприємства "Південмаш" нацгвардієць розстріляв товаришів по службі і втік.

Інцидент стався під час видачі зброї караулу. В результаті стрілянини загинули четверо військовослужбовців та одна цивільна людина. Ще п'ятеро отримали поранення різної тяжкості.

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