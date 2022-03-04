У Ворзелі окупанти розстріляли автівку з цивільними: двоє людей загинули, ще 4 поранені

Так. за даними слідства, 4 березня шестеро людей їхали на автівці з смт Ворзель Бучанського району Київської області. Під час руху вони зустріли колону військової техніки окупантів, позначену літерою "V", які відкрили по них вогонь з танкових кулеметів.



Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб - жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо отримали осколкові поранення, серед них дівчата 17 та 7 років.

За даним фактом прокуратура порушила справу. Дії військових країни-агресора кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, російські війська обстріляли з" Градів " місто Ворзель в Київській області, уламки потрапили в дитячий будинок і дитячий сад.

Після чого, в МЗС заявили, що Україна збирається звернутися до Міжнародного Суду ООН в Гаазі через обстріл в Ворзелі.

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