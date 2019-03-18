Розгляд "мовного закону" свідомо затягують, - Парубій

За словами спікера ВР, для зірвання прийняття мовного закону вкладаються шалені ресурси

Отдельные народные депутаты сознательно затягивают рассмотрение "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного". Об этом сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер ВР отметил, что для срыва принятия закона вкладываются огромные ресурсы, в том числе и медийные.

"По этому поводу в зале состоялись дискуссии. Некоторые из народных депутатов отмечают, что нужно немедленно остановить рассмотрение, а некоторые, по моему мнению, сознательно затягивают рассмотрение. Также могу сказать, что вкладываются огромные ресурсы, в том числе и медийные, для того, чтобы сорвать принятие этого исторического закона", - сообщил Парубий.

Напомним, глава ВР отметил, что во вторник, 19 марта, парламент продолжит рассмотрение "языкового закона" с 490-й поправки.

Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что после принятия "языкового закона" во втором чтении правительство сразу приступит к приведению всех подзаконных актов в соответствие с законом о языке.

Как писало РБК-Украина ранее, нардепы 14 марта рассмотрели почти четверть поправок к "языковому закону" - законопроекту №5670-д о функционировании украинского языка как государственного. Так, всего в законе 2082 правки. В четверг нардепы прошли 489 поправок.

Добавим также, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что ВР может не успеть завершить рассмотрение всех поправок к "языковому закону" - законопроекту "О функционировании украинского языка как государственного" на этой сессионной неделе. По его мнению, документ могут принять уже после выборов президента.