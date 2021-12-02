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Розгляд справи МГЗ на 9 млрд знову зірвано, цього разу через хворобу адвокатів

Автор: Наталія Гурковська

Відповідно до ухвали Миколаївського апеляційного суду, засідання у справі про стягнення 9,2 млрд грн моральної шкоди з Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) було перенесено на 14 грудня у зв‘язку з клопотанням трьох адвокатів "Стоп шлам", у яких виявлено COVID-19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МГЗ.

"Захворювання в адвокатів з‘явилось одночасно та раптово - напередодні ввечері вони знаходились у Миколаєві, коли засідання було перервано до ранку "замінуванням" суду", - зазначається у дописі на сторінці заводу Facebook.

В якості підтвердження захворювання, представники "Стоп шлам" надали довідки з клініки лікувального голодування "Медок", що розташована майже за 500 км від Миколаєва.

Документи видані Воробйову та Щелкунову з різницею у кілька хвилин за годину до початку розгляду справи.

Зазначається, що сама клініка спеціалізується на нетрадиційній медицині, лікувальному голодуванні та СПА-процедурах. Заклад розташовано у селі Плюти Київської області, його статутний капітал складає 100 тис. грн.

Наразі суд зобов'язав представників громадської організації надати підтверджуючі документи про захворювання з QR-кодами адже довідки виглядають сумнівно.

На Миколаївському глиноземному вважають, що затягаючи у такий спосіб розгляд справи, "Стоп шлам" в черговий раз доводить, що позов до МГЗ є сфальсифікованим та не містить жодних реальних фактів, а всі дії псевдоактивістів - це спланована рейдерська атака, до якої залучені судді, експерти та інші "фахівці".

"Сподіваємось, що правоохоронці нададуть відповідну оцінку діям цієї організованої групи й учасники однієї з наймасштабніших афер понесуть заслужене покарання", - резюмують у МГЗ.

Нагадаємо, раніше з‘ясувалося, що матеріали справи про стягнення 9,2 млрд грн с заводу були сфальсифіковані адвокатами громадської організації.

Водночас поліція та ДБР розслідує три кримінальних провадження за фактами підробки документів, перевищення службових повноважень та шахрайства з боку засновників "Стоп шлам" та їх поплічників.

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МГЗ