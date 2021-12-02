Розгляд справи МГЗ на 9 млрд знову зірвано, цього разу через хворобу адвокатів

"Захворювання в адвокатів з‘явилось одночасно та раптово - напередодні ввечері вони знаходились у Миколаєві, коли засідання було перервано до ранку "замінуванням" суду", - зазначається у дописі на сторінці заводу Facebook.



В якості підтвердження захворювання, представники "Стоп шлам" надали довідки з клініки лікувального голодування "Медок", що розташована майже за 500 км від Миколаєва.



Документи видані Воробйову та Щелкунову з різницею у кілька хвилин за годину до початку розгляду справи.



Зазначається, що сама клініка спеціалізується на нетрадиційній медицині, лікувальному голодуванні та СПА-процедурах. Заклад розташовано у селі Плюти Київської області, його статутний капітал складає 100 тис. грн.



Наразі суд зобов'язав представників громадської організації надати підтверджуючі документи про захворювання з QR-кодами адже довідки виглядають сумнівно.



На Миколаївському глиноземному вважають, що затягаючи у такий спосіб розгляд справи, "Стоп шлам" в черговий раз доводить, що позов до МГЗ є сфальсифікованим та не містить жодних реальних фактів, а всі дії псевдоактивістів - це спланована рейдерська атака, до якої залучені судді, експерти та інші "фахівці".



"Сподіваємось, що правоохоронці нададуть відповідну оцінку діям цієї організованої групи й учасники однієї з наймасштабніших афер понесуть заслужене покарання", - резюмують у МГЗ.