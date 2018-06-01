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Інтерв'ю

Розслідуванням ДТП на Позняках з 13-річним хлопчиком займеться СБУ і прокуратура

НовиниНадзвичайні події    01.06.2018 - 15:51
Фото: ДТП на Позняках (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Фото: ДТП на Позняках (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Призначено службове розслідування щодо поліцейських, які спричинили ДТП на Позняках

Прокуратурою міста Києва організовано досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ДТП, яка сталась ввечері у четвер, 31 травня, внаслідок якої постраждав 13-річний хлопчик. Про це йдеться у повідомленні прокуратури Києва.

"Розслідування доручено ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, процесуальне керівництво забезпечується прокуратурою міста", - вказано у повідомленні.

Додамо, що автомобіль, який збив 13-річного хлопчика на велосипеді, виявився поліцейським спецавтомобілем.

Зазначається що на даний час у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії - скеровано доручення до МВС щодо проведення службового розслідування за фактом ДТП.

 

ПРОКУРАТУРА КИЄВА ЗДІЙСНЮВАТИМЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО У РОЗСЛІДУВАННІ ДТП НА ПОЗНЯКАХ Прокуратурою міста Києва...

Опубліковано Прокуратура міста Києва 1 червня 2018 р.

"Підготовлені клопотання про призначення та проведення ряду експертиз, за результатами яких буде прийнято процесуальне рішення щодо подальшого руху кримінального провадження", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, що сталася увечері 31 травня, з поліцейським спецавтомобілем, в якому постраждав 13-річний хлопчик. 

В поліції Києва повідомили, що поліцейські, які були в спецавтомобілі, що збив дитину на велосипеді пройшли тест для визначення рівня алкогольного сп'яніння. Пристрій показав, що правоохоронці не вживали алкоголь.

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Теги публікації: ДТП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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