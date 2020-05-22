Розслідування розстрілу в Житомирській області взяв на контроль Офіс генпрокурора

Стан досудового розслідування справи про масове вбивство в Житомирській області і процесуального керівництва у кримінальному провадженні взято на контроль Офісом генерального прокурора. В області застрелили добровольців АТО.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Наразі орендаря водойми затримано у порядку ст. 208 КПК, мисливську рушницю вилучено. На місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи та експертно-криміналістична лабораторія Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Як зазначається, поліція відкрила справу за фактом смертельного поранення семи осіб (ч.2 ст. 115 КК України), а стан досудового розслідування і процесуального керівництва взято на контроль Генпрокуроратурою.

Нагадаємо, власник ставка на ґрунті неприязних відносин розстріляв своїх гостей з гладкоствольної мисливської рушниці. Він убив 7 людей і тільки один зміг врятуватись. За даними РБК-Україна, серед загиблих добровольці АТО.

У той же час, поліція вважає вживання алкоголю попередньою причиною масового розстрілу в Житомирській області.