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Розслідування розстрілу в Житомирській області взяв на контроль Офіс генпрокурора

Новини » Надзвичайні події     22.05.2020 - 14:54
Розслідування розстрілу в Житомирській області взяв на контроль Офіс генпрокурора
Фото: місце розстрілу (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

В області застрелили добровольців АТО

Стан досудового розслідування справи про масове вбивство в Житомирській області і процесуального керівництва у кримінальному провадженні взято на контроль Офісом генерального прокурора. В області застрелили добровольців АТО.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Наразі орендаря водойми затримано у порядку ст. 208 КПК, мисливську рушницю вилучено. На місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи та експертно-криміналістична лабораторія Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Як зазначається, поліція відкрила справу за фактом смертельного поранення семи осіб (ч.2 ст. 115 КК України), а стан досудового розслідування і процесуального керівництва взято на контроль Генпрокуроратурою.

Нагадаємо, власник ставка на ґрунті неприязних відносин розстріляв своїх гостей з гладкоствольної мисливської рушниці. Він убив 7 людей і тільки один зміг врятуватись. За даними РБК-Україна, серед загиблих добровольці АТО.

У той же час, поліція вважає вживання алкоголю попередньою причиною масового розстрілу в Житомирській області.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України расстрелпреступления
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