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Розслідування щодо закупівлі COVID-вакцин не буде перешкодою для поставок, - НАБУ

Автор: Дмитро Левицький

Розслідування за фактами можливих зловживань при закупівлі вакцин від COVID-19 не стане перешкодою для постачання препаратів в Україну. Детективи Національного антикорупційного бюро України тільки перевірять наявність чи відсутність ознак складу правопорушення.

Про це заявила прес-служба НАБУ.

"Сам факт початку розслідування не є доказом вини або ж підтвердженням вчинення злочину. І він жодним чином не може скласти перешкод для закупівель вакцин у постачальників, тим більше вже після спливу строку обіцяного початку вакцинації", - наголосили в НАБУ.

Розслідування почали на підставі заяви гендиректора держпідприємства "Медзакупівлі" Арсена Жумаділова. У бюро зазначили, що наразі детективи не здійснювали жодних слідчих дій, які могли б бути розцінені, як перешкоджання діяльності щодо закупівлі вакцин для України.

"НАБУ й надалі досліджуватиме факти можливих зловживань у всіх соціально значущих сферах суспільного життя і радить топпосадовцям, підслідним бюро, не маніпулювати фактами, натомість ефективно виконувати покладені на них обов'язки", - додали в НАБУ.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що НАБУ почало розслідування щодо можливих зловживань під час купівлі Україною вакцин від коронавірусу.

Крім того, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що НАБУ запросило в МОЗ документи про всі перемовини щодо закупівлі вакцин від коронавірусу.

Як наголосив Степанов, Україна втрачає довіру виробників через ситуацію довкола закупівель вакцини від коронавірусу.

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Новини України вакцина від коронавірусузакупкаНАБУрозслідуванняМінстерство охорони здоров'я України
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