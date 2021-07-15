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Поширювали підроблені вакцини й COVID-сертифікати: в Саудівській Аравії затримали 120 осіб

Автор: Сергій Пишкін

В Саудівській Аравії заарештували близько 120 осіб, підозрюваних у постачанні й придбанні підроблених вакцин й сертифікатів. Наразі в країні посилили контроль через хадж, який запланований на 17 липня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з даними слідства, до поширення підроблених вакцин й сертифікатів причетні:

  • 9 співробітників МОЗ;
  • 9 громадян Саудівської Аравії;
  • 12 жителів країни;

Зокрема, у придбанні незаконних послуг звинувачуються 76 громадян країни та 16 жителів.

Наразі відомо, що для попиту підроблених сертифікатів, звинувачені використовували рекламу у соціальних мережах. Підозрювані змінювали статус інфекції, вакцини й кількість доз.

Варто відзначити, що починаючи з серпня в Саудівській Аравії дозволять відвідувати урядові будівлі, навчальні й розважальні заклади, користуватися громадським транспортом виключно вакцинованим особам.

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Саудовская АравияКоронавірусВакцинаCOVID-19сертификаты