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Поширювала фейки про COVID-вакцини: в Івано-Франківській області судитимуть жінку

Новость на русском → Івано-Франківська область, Четвер 25 березня 2021 18:02
Поширювала фейки про COVID-вакцини: в Івано-Франківській області судитимуть жінку Фото: Facebook (freepik)
Автор: Андрій Козловський

В Івано-Франківській області судитимуть жінку, яка у соцмережі Facebook поширювала неправдиву інформацію про вакцину проти коронавірусу. Їй загрожує штраф або виправні роботи.

Про це повідомляє прес-служба Коломийського районного суду.

"З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що мешканка Коломиї в мережі Інтернет на власній сторінці в Facebook розповсюдила неправдиву інформацію щодо вакцини, яка нібито не пройшла всіх етапів випробування, що могло викликати паніку серед населення", - йдеться в повідомленні.

У суді повідомили, що жінку судитимуть за поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення (ст. 173 - 1 КУпАП).

Жінці загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку.

Нагадаємо, компанія Facebook заявила 22 березня, що з жовтня по грудень видалила більше 12 млн матеріалів про COVID-19 і вакцинах, визначених експертами як дезінформація. Також в цей період адміністрація соцмережі видалила 1,3 мільярда фейкових акаунтів.

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