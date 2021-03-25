Поширювала фейки про COVID-вакцини: в Івано-Франківській області судитимуть жінку

В Івано-Франківській області судитимуть жінку, яка у соцмережі Facebook поширювала неправдиву інформацію про вакцину проти коронавірусу. Їй загрожує штраф або виправні роботи.

"З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що мешканка Коломиї в мережі Інтернет на власній сторінці в Facebook розповсюдила неправдиву інформацію щодо вакцини, яка нібито не пройшла всіх етапів випробування, що могло викликати паніку серед населення", - йдеться в повідомленні.

У суді повідомили, що жінку судитимуть за поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення (ст. 173 - 1 КУпАП).

Жінці загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку.