Розкриті гонорари Лободи: сума вразить будь-кого

Світлана Лобода активно гастролює в Росії і отримує за це чималі гроші. Як повідомляє її продюсер Нателла Крапівіна, гонорари виконавиці на весіллях і корпоративах обчислюються в мільйонах рублів. Про такі цифри Нателла розповіла у прямому ефірі з ведучим Сергієм Мінаєвим у соцмережі Instagram.

Найменше, що може запросити Лобода за виступ - це три мільйони рублів. За словами Крапівіної, можливі знижки. Це залежить від місяця року.

"Ціна варіюється від віддаленості від Москви. У Москві, в Барвисі від трьох до десяти мільйонів. Ну, насправді є весілля — це один цінник. Весілля артисти не дуже люблять. Є корпоратив великої компанії, просто корпоратив, коли гуляють співробітники — це інший цінник. Час року визначає, припустимо, коли ти розумієш, що вересень не самий хлібний місяць, ти вже опускаєшся в ціні", — розповіла продюсер.

Цікаво, що після ефіру з Мінаєвим Крапівіна написала, що вона знаходиться в захваті від спілкування з ведучим.

"Я в повному захваті! Обожнюю, коли з співрозмовником не тільки цікаво, але ще й жваво, динамічно і про все на світі. Поділіться враженнями і, можливо, є питання, які ми не встигли обговорити. Пишіть в коментарях і я постараюся відповісти", - написала Крапівіна.

До речі, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Світлана Лобода підняла тарифи на концерти після народження своєї другої дочки і переїзду до Москви. До цього моменту гонорар Світлани Лободи був близько 75 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода показала, як проводить карантин з дочками - співачка долучає дівчаток до улюблених радянських фільмів.