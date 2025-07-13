Расистские беспорядки в Испании: улицы охватило насилие после нападения на пенсионера

Нападение на пенсионера

На этой неделе в испанском городе Торре-Пачеко неизвестные избили пожилого мужчину прямо на улице. Он получил травмы, но сейчас находится дома и проходит восстановление. Мотивы нападения пока неизвестны, задержаний не проводилось.



Представитель центрального правительства в регионе Мурсия Мариола Гевара заявила в эфире общественного телевидения, что инцидент расследуется. Она также осудила разжигание ненависти и призывы к насилию, поскольку в город начали прибывать ультраправые группы. Власти приняли решение усилить присутствие Гражданской гвардии для предотвращения дальнейших беспорядков.

По информации местных властей, примерно треть жителей Торре-Пачеко - выходцы из других стран. Район известен как центр аграрной промышленности, и здесь проживает большое количество мигрантов, занятых на сезонных сельскохозяйственных работах.

Массовые беспорядки

Несмотря на призывы местных властей в Испании в ночь на 12 июля и в ночь на 13 июля начались беспорядки.

Изначально, 11 июля, местные власти провели мирную акцию после нападения на пожилого мужчину. На мероприятии собрались около 500 человек, но уже в ту ночь в различных районах города начались локальные столкновения. На следующий день вечером, 12 июля, в центре города стали собираться активисты ультраправых движений, которые выкрикивали лозунги против мигрантов.

Как сообщила представитель правительства в Мурсии Мариола Гевара, в результате ночных столкновений был задержан один человек, еще трое получили незначительные травмы. По ее словам, около 22:00 между двумя противоположными группами образовалось напряжение, и для предотвращения конфликта между ними полиция сформировала живой кордон.

Мэр города, инициировавший первую акцию, осудил эскалацию насилия и подчеркнул, что в Торре-Пачеко прибывают радикально настроенные активисты извне. Он призвал не поддаваться на провокации: "С преступностью нельзя бороться насилием - это путь в никуда".

Тем временем ультраправые силы усиливают риторику. В соцсетях активно распространяются антимигрантские призывы, в основном направленные против марокканцев. Праворадикальная партия Vox не осталась в стороне: ее региональный лидер Хосе Анхель Антело выступил на митинге в городе с лозунгом "Защити себя от преступности", вновь обвинив миграцию в росте насилия и хаоса.