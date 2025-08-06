Внезапно умер 25-летний футболист "Зари": что известно о трагедии

Что известно о смерти Белоцерковца

О причинах смерти 25-летнего футболиста пока информации нет. Однако его жизнь "оборвалась внезапно".



"Футбольный клуб "Заря" выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, доброго и отзывчивого человека. Терпения и сил семье Владимира Белоцерковца", - говорится в сообщении футбольного клуба.

Владимир Белоцерковец (фото: instagram.com/Belotserkovet.s)

Реакция футбольного сообщества

На трагическое известие уже отреагировали в Украинской Премьер-лиге. На официальном сайте организации появилось заявление, в котором выражается глубокая печаль по поводу невосполнимой утраты.

"Украинская Премьер-Лига глубоко скорбит по поводу этой невосполнимой утраты и выражает искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всем, кто знал Владимира. Светлая улыбка этого талантливого футболиста навсегда останется в памяти футбольного сообщества Украины", - говорится в сообщении УПЛ.

Владимир Белоцерковец (фото: instagram.com/Belotserkovet.s)

Кем был Владимир Белоцерковец

Владимир является воспитанником академий харьковского "Металлиста" и луганской "Зари". Свою профессиональную карьеру он начал в составе луганского клуба, за который выступал в сезонах 2019/20 и 2020/21.



После этого полузащитник защищал цвета запорожского "Металлурга" и "Ингульца" из Петрово, где получил опыт и игровую практику.



В январе 2025-го Владимир вернулся в родную "Зарю", где сразу став игроком основного состава. Свой последний официальный матч за луганский клуб он провел 25 мая этого года против львовских "Карпат".