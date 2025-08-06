Внезапно умер 25-летний футболист "Зари": что известно о трагедии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу луганского клуба.

Что известно о смерти Белоцерковца

О причинах смерти 25-летнего футболиста пока информации нет. Однако его жизнь "оборвалась внезапно".



"Футбольный клуб "Заря" выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, доброго и отзывчивого человека. Терпения и сил семье Владимира Белоцерковца", - говорится в сообщении футбольного клуба.

Владимир Белоцерковец (фото: instagram.com/Belotserkovet.s)

Реакция футбольного сообщества

На трагическое известие уже отреагировали в Украинской Премьер-лиге. На официальном сайте организации появилось заявление, в котором выражается глубокая печаль по поводу невосполнимой утраты.

"Украинская Премьер-Лига глубоко скорбит по поводу этой невосполнимой утраты и выражает искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всем, кто знал Владимира. Светлая улыбка этого талантливого футболиста навсегда останется в памяти футбольного сообщества Украины", - говорится в сообщении УПЛ.

Владимир Белоцерковец (фото: instagram.com/Belotserkovet.s)

Кем был Владимир Белоцерковец