Раніше терміну. Українці почали отримувати тисячу за вакцинацію

"Близько півмільйона клієнтів, які подали заявки на тестування виплат в "Дії", отримають гроші вже сьогодні (якщо ми не "втомимося"). З 20-21 грудня (закінчення тестування виплат в "Діі") будемо зараховувати кошти миттєво після схвалення заявки "Дією", – написав співзасновник Monobank.

При цьому він порекомендував поки не витрачати гроші, а дочекатися пропозицій від партнерів.

"Коли отримаєте гроші не поспішайте їх витрачати, ми надішлемо вам у виписці пропозиції від наших партнерів, і ви зможете витратити їх повністю і з приємними знижками (для цього потрібно оновити версію програми, оновлення вийде сьогодні-завтра)", - зазначив він.

Гороховський також уточнив, що отримані кошти вже можна використовувати для покупки квитків в кіно, на концерти і в спортзал.