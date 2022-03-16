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Чим раніше світ розірве всі зв'язки з Росією, тим краще, – Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре попрохав цивілізований світ розірвати всі взаємини з токсичною Росією, що розв'язала війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter дипломата.

Міністр закликав країни світу до "депутінізації" різних галузей. Також він пояснив, що зволікати з цим процесом недоречно.

"Депутінізація означає порятунок від російського впливу в усіх сферах. Політика, міжнародні відносини, економіка, енергетика, бізнес, мистецтво, дослідження тощо. Росія сьогодні є токсичним партнером, відповідальним за масові воєнні злочини в Україні. Чим раніше світ розірве всі зв'язки, тим краще", – заявив Кулеба.

Нагадаємо, що прокурор Гаазького трибуналу прибув до Києва для фіксації злочинів російських окупантів.

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