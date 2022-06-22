Рання діагностика і передове лікування захворювань і травм кісток і суглобів - сучасний медичний центр ортопедії, реабілітації та фізіотерапії SV Center

SV Center – ліцензований медичний центр, який спеціалізується на ортопедії, реабілітації та фізіотерапії. Центр був заснований спільними зусиллями людей зі спорту та медицини у 2020 році, і за два роки виявив себе як успішний проект, який вже допоміг тисячам наших пацієнтів вирішити проблему зі здоров'ям, відновитись після травми чи операції, або підготуватися до навантажень. Наш SV Center спрямований як на вирішення проблеми, що вже існує, так і на попередження потенційних проблем. Серед клієнтів SV Center можна знайти як відомих спортсменів, так і простих людей, які зіткнулися з необхідністю якісного лікування захворювань та травм опорно-рухового апарату.
У штаті SV Center лікарі-реабілітологи та фізіотерапевти Збірної України з футболу, Олімпійської збірної та інших топових команд України; лікарі ортопеди-травматологи, загальні хірурги. Одним словом: люди з профільною освітою, які добре знають свою справу:)
Ми працюємо на дорогому обладнанні Бі Ті Ель (BTL) – найбільшого виробника медичного обладнання з Великобританії.
До ваших послуг:
SV Center знаходиться в мальовничому місці на Оболонській набережній, 19, корпус 3 (Поруч із Гольф Центром). Вхід із боку набережної. Вас неодмінно порадує затишна атмосфера у центрі та тепле ставлення нашого колективу.
Уточнити всі питання та зв'язатися з нами Ви можете за телефоном 067 783 63 68 або 096 007 00 27
Сторінка SV Center в Instagram: instagram.com/svcenter_rehab_physio/
Головний лікар, лікар ортопед-травматолог, кандидат медичних наук Яровий Дмитро Михайлович
facebook: facebook.com/yarovoyMD/