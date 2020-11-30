Ракети і радари: яка зброя українського виробництва популярна за кордоном

Фото: Ігор Фоменко (РБК-Україна)

Оборонний концерн "Укроборонпром" більше працює на експорт, ніж на внутрішній ринок. За кордоном найбільш популярними є ракети і радари українського виробництва.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава "Укроборонпрому" Ігор Фоменко.

За його словами, концерн продає за кордон дві третини від всього виробництва.

"Це ракетні системи "Скіф", "Стугна" і "Корсар", які користуються великою популярністю. Також популярні за кордоном українські радіолокаційні системи, ракетні системи, запчастини до авіаційної техніки, це установки для Військово-морського флоту інших країн, наприклад, Індії", - сказав Фоменко.

Також популярні українські послуги з ремонту військової техніки.

"Наприклад, конотопський завод "Авіакон" вперше отримав контракт з агентством НАТО і взяв зараз два вертольоти в ремонт. Це відкриває великий ринок ремонту вертолітної техніки, яку експлуатують ЄС, США та інші країни. Таким чином ми можемо забрати у Росії великий шматок роботи в цій сфері", - додав глава концерну.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що озброєння і військова техніка (ОВТ) України потребують оновлення.

Також Уруський повідомляв, що зараз Україні нема потреби починати розмови про власну ядерну зброю.