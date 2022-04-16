Під ракетний удар потрапила ферма біля Полтави. Загинув місцевий сторож

Російські війська завдали ракетного удару по фермі біля Полтави. В результаті загинув місцевий сторож.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.
"Ось так виглядає так званий "русский мир". "Демілітаризація" фермерського господарства неподалік Полтави. Мабуть, шукали там "бойових" гусей або корів. Але вбили людину - місцевого сторожа", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 16 квітня російські літаки Су-35 завдали ракетних ударів по Львівській області, але українські системи протиповітряної оборони знищили чотири крилаті ракети.
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