RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під ракетний удар потрапила ферма біля Полтави. Загинув місцевий сторож

Фото: наслідки обстрілу ферми під Полтавою (t.me/DMYTROLUNIN)
Автор: Олександр Мороз

Російські війська завдали ракетного удару по фермі біля Полтави. В результаті загинув місцевий сторож.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

"Ось так виглядає так званий "русский мир". "Демілітаризація" фермерського господарства неподалік Полтави. Мабуть, шукали там "бойових" гусей або корів. Але вбили людину - місцевого сторожа", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 16 квітня російські літаки Су-35 завдали ракетних ударів по Львівській області, але українські системи протиповітряної оборони знищили чотири крилаті ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПолтаваВійна Росії проти України