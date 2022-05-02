Ракетний удар по Одесі: з'явилося відео наслідків атаки

Сьогодні, 2 травня, російські військові завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого загинули діти. ДСНС продемонстрували наслідки атаки по місту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
"Сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Зруйнували гуртожиток, вбили хлопчика, поранили дівчинку. У неї осколкові поранення. Для чого це? Чим російській державі загрожували ці діти і цей гуртожиток? Ось так вони воюють, от і все", - заявив президент України Володимир Зеленський.
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