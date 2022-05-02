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Ракетний удар по Одесі: з'явилося відео наслідків атаки

Фото: з'явилося відео наслідків ракетного удару по Одесі (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 2 травня, російські військові завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого загинули діти. ДСНС продемонстрували наслідки атаки по місту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Ракетний обстріл по Одесі:

  • ближче до вечора в місті пролунав сильний вибух. Очевидці повідомили про хмару диму у небі;
  • як повідомило оперативне командування "Південь", окупанти ракетами влучили по інфраструктурним об'єктам й релігійній споруді міста;
  • стало відомо, що ракета влучила саме в будівлю московського патріархату;
  • згідно з уточненою інформацією, унаслідок удару загинув 15-річний хлопець. Також важкі поранення отримала дівчина. З трьома людьми працюють психологи;

"Сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Зруйнували гуртожиток, вбили хлопчика, поранили дівчинку. У неї осколкові поранення. Для чого це? Чим російській державі загрожували ці діти і цей гуртожиток? Ось так вони воюють, от і все", - заявив президент України Володимир Зеленський.

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