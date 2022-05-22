Ракетний удар по Малину: підтверджена загибель однієї людини

Внаслідок ракетного удару по місту Малин Житомирської області загинула одна людина.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив голова Житомирської військово-цивільної адміністрації Віталій Бунечко у коментарі " Суспільне ".

"Поки що нічого більш конкретного сказати не можу, хіба що вже підтверджена інформація про одного загиблого. Удар по Малину дуже схожий на той, що був 20 травня. На місці удару була пожежа, ліквідувати її вдалося буквально ось – ближче до сьомої години вечора. Щодо пошкоджень, то на місці працює експертна група. По факту, знову постраждали будинки тих людей, які щойно лише почали їх лагодити і позабивали вікна", - розповів Бунечко.

Чиновник наголосив, що інформація про загибель однієї людини є попередньою, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у місті Малин Житомирської області 22 травня прогриміли вибухи. Мер міста Олександр Сітайло підтвердив інформацію.

Також ми писали, що 20 травня російські війська завдали ракетного удару по місту Малин Житомирської області. Внаслідок чого пошкоджено близько 100 будинків, об'єкт інфраструктури та троє людей поранено.

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