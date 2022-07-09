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Ракетний удар по Харкову: опубліковано відео атаки росіян

Ілюстративне фото: опубліковано відео ракетного удару по Харкову (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 9 липня, вранці росіяни завдали ракетного удару по Харкову, в результаті якого постраждали мирні люди. З'явилося відео атаки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в Twitter.

"Чотири людини, в тому числі одна дитина, госпіталізовані в результаті обстрілу Росією житлового масиву в Харкові", - підкреслили в МЗС.

Нагадавши, сьогодні вранці стало відомо, що в Харкові місцеві жителі почули сильний вибух. При цьому повітряної тривоги в місті і області оголошено не було.

Пізніше в Харківській області повідомили, що російські окупанти завдали по одному з житлових районів Харкова.

В результаті атаки були госпіталізовані чотири місцевих жителя. Ще чотирьом людям медичну допомогу надали на місці події.

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