Ракетний удар по Харкову: опубліковано відео атаки росіян

У суботу, 9 липня, вранці росіяни завдали ракетного удару по Харкову, в результаті якого постраждали мирні люди. З'явилося відео атаки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в Twitter.

"Чотири людини, в тому числі одна дитина, госпіталізовані в результаті обстрілу Росією житлового масиву в Харкові", - підкреслили в МЗС.

Four people, including one child, were hospitalized as a result of the #Russian shelling of a residential area in #Kharkiv . #StopRussianWar #ArmUkraineNow pic.twitter.com/IN0Ub5J9A7

Нагадавши, сьогодні вранці стало відомо, що в Харкові місцеві жителі почули сильний вибух. При цьому повітряної тривоги в місті і області оголошено не було.

Пізніше в Харківській області повідомили, що російські окупанти завдали по одному з житлових районів Харкова.

В результаті атаки були госпіталізовані чотири місцевих жителя. Ще чотирьом людям медичну допомогу надали на місці події.

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