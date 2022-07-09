ru ua
Сб, 09 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ракетний удар по Харкову: опубліковано відео атаки росіян

Новость на русском →
Харків, Субота 09 липня 2022 19:47
Ракетний удар по Харкову: опубліковано відео атаки росіян Ілюстративне фото: опубліковано відео ракетного удару по Харкову (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 9 липня, вранці росіяни завдали ракетного удару по Харкову, в результаті якого постраждали мирні люди. З'явилося відео атаки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в Twitter.

"Чотири людини, в тому числі одна дитина, госпіталізовані в результаті обстрілу Росією житлового масиву в Харкові", - підкреслили в МЗС.

Нагадавши, сьогодні вранці стало відомо, що в Харкові місцеві жителі почули сильний вибух. При цьому повітряної тривоги в місті і області оголошено не було.

Пізніше в Харківській області повідомили, що російські окупанти завдали по одному з житлових районів Харкова.

В результаті атаки були госпіталізовані чотири місцевих жителя. Ще чотирьом людям медичну допомогу надали на місці події.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків ракетный удар Вибух Війна Росії проти України
NEWS
Карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 9 липня
Карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 9 липня
DAILY
Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії