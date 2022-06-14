RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по чотирьох областях України: з'явилося відео збитої ракети

Фото: українські військові (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні українські ВПС збили одразу три крилаті ракети. Ракети, імовірно, "Калібри", були запущені територією України з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

Сьогодні, 14 червня, у проміжку часу з 12.20 по 13.20, Повітряні сили ЗСУ збили одразу три крилаті ракети (імовірно "Калібр") запущені по території України з акваторії Чорного моря.

Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряного командування "Центр" , дві - зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України.

Нагадаємо, сьогодні росіяни накрили ракетами 4 області України. Йдеться про Чернігівську, Львівську, Хмельницьку та Тернопільську.

Під час повітряної тривоги, яка лунала майже по всій Україні, чули вибухи у низці областей. Зокрема, Львівській, Тернопільській та Одеській.

Після чого стало відомо про роботу сил ППО в областях. Так, в небі над Львівською областю українські захисники збили російську ракету, про приземлення ворожої цілі стало відомо і у Хмельницькій та Тернопільській області.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетный удар