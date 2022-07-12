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Ракетний удар по Часовому Яру: виявили тіла ще 4 загиблих

Фото: кількість загиблих внаслідок удару по Часовому Яру збільшилася до 41 (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Часовому Яру Донецьої області збільшилася до 41.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Працівники ДСНС під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку виявлено тіла ще 4 загиблих осіб.

Всього станом на 16:40 відомо про 41 загиблого внаслідок удару, з них 1 дитина.

З-під завалів врятували 9 осіб. Роботи тривають.

Нагадаємо, 9 липня пізно ввечері окупанти обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр. В результаті атаки повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки. До цього було відомо про 38 загиблих.

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Донецька областьДСНС