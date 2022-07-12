ru ua
Вт, 12 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ракетний удар по Часовому Яру: виявили тіла ще 4 загиблих

Новость на русском →
Донецька область, Вівторок 12 липня 2022 17:50
Ракетний удар по Часовому Яру: виявили тіла ще 4 загиблих Фото: кількість загиблих внаслідок удару по Часовому Яру збільшилася до 41 (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Часовому Яру Донецьої області збільшилася до 41.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Працівники ДСНС під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку виявлено тіла ще 4 загиблих осіб.

Всього станом на 16:40 відомо про 41 загиблого внаслідок удару, з них 1 дитина.

З-під завалів врятували 9 осіб. Роботи тривають.

Нагадаємо, 9 липня пізно ввечері окупанти обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр. В результаті атаки повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки. До цього було відомо про 38 загиблих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область ДСНС
NEWS
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні
DAILY
Турбошантаж. Як Європа почала поступатися Кремлю в питанні санкцій і чим це загрожує
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Турбошантаж. Як Європа почала поступатися Кремлю в питанні санкцій і чим це загрожує