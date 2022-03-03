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Ракетний обстріл Чернігова: з-під завалів будинку дістали тіла 22 людей

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Чернігів, Четвер 03 березня 2022 17:18
Ракетний обстріл Чернігова: з-під завалів будинку дістали тіла 22 людей Фото: внаслідок ракетної атаки Чернігова 3 березня загинули щонайменше 22 людей (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні російські війська завдали ракетного удару по житловим будинкам Чернігова. Рятувальники дістали з-під завалів тіла 22 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"Станом на 15:30 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 22 осіб. Рятувальні роботи продовжуються", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зараз російські окупаційні війська не залишаються спроб зайти в місто Енергодар, де розташована Запорізька АЕС.

При цьому сьогодні Маріуполь пережив найважчий день за всі 7 років війни, але наші військові дали відсіч ворогу.

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