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Ракетні удари по Києву: пожежу загасили, продовжується розбір завалів

Фото: ДСНС загасили пожежу в Шевченківському районі Києва після ракетного удару (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

ДСНС вдалося загасити пожежу у багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва, що виникла через ракетні удари по столиці 26 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ДСНС Сергія Крука у Facebook.

"Станом на 15:00 окремі локальні осередки загорань в дев’ятиповерховому житловому будинку, що постраждав внаслідок обстрілу, ліквідовано", - написав він.

Крук додав, що наразі продовжується розбір завалів, а також аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, вранці 26 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Шевченківському районі і дитячий садок.

У МВС вже повідомили про першого загиблого, при цьому ще п'ятеро постраждали.

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