Ракетні удари по Києву: пожежу загасили, продовжується розбір завалів

ДСНС вдалося загасити пожежу у багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва, що виникла через ракетні удари по столиці 26 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ДСНС Сергія Крука у Facebook.
"Станом на 15:00 окремі локальні осередки загорань в дев’ятиповерховому житловому будинку, що постраждав внаслідок обстрілу, ліквідовано", - написав він.
Крук додав, що наразі продовжується розбір завалів, а також аварійно-рятувальні роботи.
Нагадаємо, вранці 26 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Шевченківському районі і дитячий садок.
У МВС вже повідомили про першого загиблого, при цьому ще п'ятеро постраждали.