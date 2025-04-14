Ракетный удар по Сумам: полиция показала первые кадры с места атаки

Полиция обнародовала первые кадры с места ракетного удара по Сумам. В результате атаки повреждены несколько зданий, есть жертвы среди мирного населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной полиции Украины.
В воскресенье, 13 апреля, Россия нанесла ракетный удар по мирному городу Сумы.
"Вербное воскресенье. День, когда ивовые веточки символизируют жизнь, надежду и мир. День, когда сердца украинцев наполняются верой в светлое завтра и молитвой за своих родных и за нашу землю". - говорится в сообщении.
В результате атаки погибли мирные жители, среди них - дети. Разрушениям подверглись жилые дома, гражданская инфраструктура.
Патрульные полицейские, спасатели и другие службы сразу прибыли на место трагедии. Они вытаскивали людей из-под завалов, помогали раненым и поддерживали пострадавших.
"Сегодня Украина снова видит истинное лицо врага. Мы выстоим. Мы помним каждое имя", - пишут в сообщении Национальной полиции.
Сегодня в Вербное воскресенье российские оккупанты выпустили по городу Сумы две баллистические ракеты. Попадание было в центре города, где в момент атаки находилось много людей.
По последним данным, известно, что пострадало 119 человек.
В городе серьезные разрушения в результате атаки, повреждены жилые и нежилые здания, транспорт. Подробнее о последствиях террористического удара РФ - в материале РБК-Украина.
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