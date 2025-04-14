Ракетный удар по Сумам: полиция показала первые кадры с места атаки

Ракетный удар по Сумам

Сегодня в Вербное воскресенье российские оккупанты выпустили по городу Сумы две баллистические ракеты. Попадание было в центре города, где в момент атаки находилось много людей.

По последним данным, известно, что пострадало 119 человек.

В городе серьезные разрушения в результате атаки, повреждены жилые и нежилые здания, транспорт. Подробнее о последствиях террористического удара РФ - в материале РБК-Украина.

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