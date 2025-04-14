Ракетный удар по Сумам: полиция показала первые кадры с места атаки

Полиция обнародовала первые кадры с места ракетного удара по Сумам. В результате атаки повреждены несколько зданий, есть жертвы среди мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной полиции Украины.

В воскресенье, 13 апреля, Россия нанесла ракетный удар по мирному городу Сумы. "Вербное воскресенье. День, когда ивовые веточки символизируют жизнь, надежду и мир. День, когда сердца украинцев наполняются верой в светлое завтра и молитвой за своих родных и за нашу землю". - говорится в сообщении. В результате атаки погибли мирные жители, среди них - дети. Разрушениям подверглись жилые дома, гражданская инфраструктура. Патрульные полицейские, спасатели и другие службы сразу прибыли на место трагедии. Они вытаскивали людей из-под завалов, помогали раненым и поддерживали пострадавших. "Сегодня Украина снова видит истинное лицо врага. Мы выстоим. Мы помним каждое имя", - пишут в сообщении Национальной полиции.