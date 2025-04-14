ua en ru
Пн, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Ракетный удар по Сумам: полиция показала первые кадры с места атаки

Понедельник 14 апреля 2025 10:45
UA EN RU
Ракетный удар по Сумам: полиция показала первые кадры с места атаки Фото: полиция показала первые кадры с места атаки (policebukovyna)
Автор: Владислава Ткаченко

Полиция обнародовала первые кадры с места ракетного удара по Сумам. В результате атаки повреждены несколько зданий, есть жертвы среди мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной полиции Украины.

В воскресенье, 13 апреля, Россия нанесла ракетный удар по мирному городу Сумы.

"Вербное воскресенье. День, когда ивовые веточки символизируют жизнь, надежду и мир. День, когда сердца украинцев наполняются верой в светлое завтра и молитвой за своих родных и за нашу землю". - говорится в сообщении.

В результате атаки погибли мирные жители, среди них - дети. Разрушениям подверглись жилые дома, гражданская инфраструктура.

Патрульные полицейские, спасатели и другие службы сразу прибыли на место трагедии. Они вытаскивали людей из-под завалов, помогали раненым и поддерживали пострадавших.

"Сегодня Украина снова видит истинное лицо врага. Мы выстоим. Мы помним каждое имя", - пишут в сообщении Национальной полиции.

Ракетный удар по Сумам

Сегодня в Вербное воскресенье российские оккупанты выпустили по городу Сумы две баллистические ракеты. Попадание было в центре города, где в момент атаки находилось много людей.

По последним данным, известно, что пострадало 119 человек.

В городе серьезные разрушения в результате атаки, повреждены жилые и нежилые здания, транспорт. Подробнее о последствиях террористического удара РФ - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сумы Национальная полиция Война в Украине Полицейские
NEWS
Зеленский о потерях Украины во время войны: мы платим самую высокую цену
Зеленский о потерях Украины во время войны: мы платим самую высокую цену
DAILY
Трамп ждет, война идет. Что мешает мирным переговорам между Украиной, США и РФ
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Трамп ждет, война идет. Что мешает мирным переговорам между Украиной, США и РФ