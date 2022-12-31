Ракетный удар РФ умышленно нацелен на жилые районы, - Кулеба

Сегодняшний массированный ракетный удар РФ по Украине умышленно нацелен на жилые районы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
"В этот раз массированный ракетный удар России умышленно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник Путин "встречает" Новый год убийствами людей", - написал Кулеба.
Также он в очередной раз подчеркнул, что Россия должна быть изгнана со своего места в Совбезе ООН, которое она всегда занимала незаконно.
Напомним, все подробности массированного обстрела, к которому прибегла Россия в канун Нового года, читайте в материале РБК-Украина.
Между тем, в Украине начались экстренные отключения света на фоне российского удара.
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