Ракетный удар РФ умышленно нацелен на жилые районы, - Кулеба

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"В этот раз массированный ракетный удар России умышленно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник Путин "встречает" Новый год убийствами людей", - написал Кулеба.

Также он в очередной раз подчеркнул, что Россия должна быть изгнана со своего места в Совбезе ООН, которое она всегда занимала незаконно.