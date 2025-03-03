Ракетный удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области. Что известно о трагедии

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Что известно об ударе по полигону

Вчера в социальных сетях распространилась информация о российском ракетном ударе по полигону в Днепропетровской области, где находились украинские военнослужащие 157-й отдельной механизированной бригады. Сообщалось о большом количестве погибших и раненых.

Удар якобы пришелся по полигону "Новомосковский", который расположен возле села Черкасское (Днепропетровская область). Расстояние от него до линии соприкосновения составляет 100-130 км. Как написал блогер и волонтер Сергей Стерненко, корректировка удара произошла под российский разведывательный БПЛА.

Минобороны РФ вчера обнародовало в своем Telegram-канале видео, на котором зафиксирован прилет кассетной боеголовки по скоплению личного состава. Его можно увидеть здесь. Российские террористы утверждают, что удар был нанесен расчетом ОТРК "Искандер-М".

Генерал Драпатый объявил проверку

Командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый сегодня отреагировал на произошедшее и заявил, что идет расследование обстоятельств трагедии.

"Трагедия на полигоне - это ужасное последствие вражеского удара. Война требует быстрых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем... Я лично слежу за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно. Потому что мне тоже болит. Потому что изнутри разъедает гнев", - отметил Драпатый.

В сети распространялись сообщения о том, почему военное командование не сразу отреагировало на произошедшее. Генерал Драпатый отметил, что "ждал первых данных, чтобы не быть голословным".

"И теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, - все понесут ответственность. Никто не спрячется за объяснениями или формальными рапортами. Предвижу, что правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии. Но я этого не допущу", - заявил он.

Командующий Сухопутными войсками назначил проверку с участием военной контрразведки, чтобы "ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли "отмазаться". Он акцентировал, что будет требовать самого сурового наказания.

"Тех, кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, тех, кто самоутверждается не в бою, а притесняя подчиненных, - все они позорят ВСУ. Мы являемся свидетелями несвоевременно принятых решений и неусвоенных уроков", - отметил Драпатый.

Генерал призвал всех генералов, офицеров, сержантов и солдат Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины "избавиться от формализма, бюрократии и легкомыслия", ведь каждый из них "несет ответственность за жизнь своих собратьев. И в бою, и в тылу".

Сухопутные войска сообщают о погибших и раненых

Позже появилось официальное заявление Сухопутных войск ВСУ. Там подтвердили, что 1 марта одно из их подразделений стало целью вражеского ракетного удара.

"К сожалению, есть погибшие и раненые", - говорится в заявлении, однако не уточняется о каком именно количестве идет речь.

Между тем "Суспільне" со ссылкой на источники в медучреждении пишет, что в одной из областных больниц Днепропетровской области находится "большое количество раненых" в результате удара по полигону в области, где находились военные. Часть раненых якобы эвакуировали в другие медучреждения.

В Сухопутных войсках отмечают, что сейчас идет тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия, а военной службе правопорядка и правоохранительным органам предоставляется вся необходимая информация для обеспечения максимальной прозрачности расследования.

Что известно о 157-й бригаде

157 отдельная механизированная бригада начала формироваться весной 2024-го. К выполнению боевых задач присоединилась фактически с ноября (и отдельными подразделениями - с сентября). Сразу - на одно из самых горячих направлений. На конец 2024 года бригада воевала под Курахово, а под конец декабря 2024 года подразделения бригады направили и под Покровск.

СМИ писали о проблемах в бригаде с самовольным оставлением части (СЗЧ). В частности, как писало "Громадське", их количество могло достигать не менее трети, то есть от нескольких сотен до более тысячи военных, но командир бригады Петр Чуб отрицал правдивость этих чисел.

Бойцы бригады заявляли о плохой подготовке, "управленческом хаосе" и что новобранцев отправляют в штурмовые подразделения. Командир бригады рассказал журналистам, что когда военнослужащие поняли, что личный состав часто переводят в ДШВ, количество случаев самовольного оставления части возросло.