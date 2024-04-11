Ракетный удар по Николаеву: появилось видео последствий

Обстрел Николаева

Днем 11 апреля в Николаеве раздался взрыв. На территории региона объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Ворг атаковал город баллистикой.

Сначала сообщалось о двух погибших и 4 раненых, позже - о 4 жертвах и 5 пострадавших. Погибшие - гражданские, которые в этот момент случайно оказались на месте попадания. Среди пострадавших - девочка-подросток.

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