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Ракетный удар по Николаеву: появилось видео последствий

Фото: украинские военные показали последствия обстрела Николаева 11 апреля (t.me/OBiloshytskiy)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные показали последствия обстрела Николаева 11 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Последствия вражеского террористического удара по Николаеву. Частный сектор, гражданские люди, среди бела дня..." - говорится в сообщении.

Обстрел Николаева

Днем 11 апреля в Николаеве раздался взрыв. На территории региона объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Ворг атаковал город баллистикой.

Сначала сообщалось о двух погибших и 4 раненых, позже - о 4 жертвах и 5 пострадавших. Погибшие - гражданские, которые в этот момент случайно оказались на месте попадания. Среди пострадавших - девочка-подросток.

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Николаев