Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии

Что известно о ракетном ударе

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску ночью, предварительно с использованием "Искандера". Вражеская ракета попала в четырехэтажный дом.

В результате атаки врага разрушен подъезд, а также загорелись припаркованные вблизи автомобили. На месте происшествия сразу началась спасательная операция. Сообщалось, что под завалами находятся люди.

По состоянию на 7:00 спасатели сообщают о трех погибших и двух спасенных. Также известно о 18 пострадавших, восемь из них госпитализировали в больницы.

Стоит отметить, что глава Донецкой ОВА Павел Кириленко утром сообщил о 22 травмированных.

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