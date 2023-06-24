Ракетный удар по Киеву. Появилось видео первых минут после попадания обломков в многоэтажку.

После попадания в Киеве обломков сбитой вражеской цели в жилую многоэтажку в Соломенском районе во время ночного ракетного удара 24 июня правоохранители вместе со спасателями занимались деблокированием жителей высотки из-под завалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
Столичные полицейские показали первые минуты спасательных операций во время той циничной воздушной атаки оккупантов.
Так, патрульные совместно со спасателями ГСЧС помогали деблокировать людей из-под завалов, эвакуировали из разрушенных жилищ граждан и сопровождали их в безопасное место.
"Друзья, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и держитесь вблизи мест укрытия. Берегите себя и своих родных. Мы всегда рядом и готовы прийти на помощь", - говорится в публикации.
На опубликованных кадрах видно, как проводились спасательные операции в разрушенных квартирах жилой высотки вчера ночью.
Видео: спасательные операции в Соломенском районе Киева после ракетной атаки ночью 24 июня
Прошлой ночью во время масштабной воздушной тревоги, когда РФ запустила по Украине ракеты, обломки сбитой нашей ПВО цели в Киеве попали по жилому дому в Соломенском районе. В результате в 24-этажном здании были повреждены квартиры на 16,17, 18 и 19 этажах. Также повреждения получили и около 40 автомобилей, которые были припаркованы на стоянке в момент попадания обломков ракеты.
В результате вражеской атаки в Киеве погибли три человека, еще 11 пострадали.
Пожар в высотке удалось ликвидировать около 6:30 утра. К ликвидации последствий были привлечены 90 человек и 22 единицы спасателей техники.
Согласно данным Киевсокй МВА, той в воздушном пространстве возле столицы ПВО ВСУ было сбито более 20 российских ракет. Всего же оккупанты для атаки по Украине использовали 51 ракету и 2 ударных дрона. Украинские военные сбили 41 ракету противника и 1 "Шахед".
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