Ракетный удар по Харькову: из-под завалов достали тело еще одного погибшего

"Количество жертв и пострадавших от утренних ударов по Харькову растет. Нашли еще одно тело - погибшая женщина, 1955 года рождения", - написал Терехов.

Женщина оказалась бабушкой погибшего 10-летнего мальчика и раненого 11-месячного ребенка.

Глава МВД Ігорь Клименко отметил, что по состоянию на 12:20 зафиксировано 2 погибших и 28 раненых. Спасательно-розыскные работы продолжаются.

Обновлено 12:38

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, по состоянию на данный момент известно о 2 погибших и 29 раненых.

Ракетный удар по Харькову Утром 6 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова. По предварительным данным, россияне применили две баллистические ракеты "Искандер-М". Под удар врага попали жилые дома. В результате атаки пострадали более 20 человек. Из-под завалов извлекли тело ребенка. Из-за российского террора погиб 10-летний мальчик.