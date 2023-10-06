RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Харькову: из-под завалов достали тело еще одного погибшего

Фото: из-под завалов в Харькове достали тело еще одного погибшего (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Татьяна Степанова

Число пострадавших в результате ракетного удара россиян по Харькову утром 6 октября возросло до 29 человек. Из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова и министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Количество жертв и пострадавших от утренних ударов по Харькову растет. Нашли еще одно тело - погибшая женщина, 1955 года рождения", - написал Терехов.

Женщина оказалась бабушкой погибшего 10-летнего мальчика и раненого 11-месячного ребенка.

Глава МВД Ігорь Клименко отметил, что по состоянию на 12:20 зафиксировано 2 погибших и 28 раненых. Спасательно-розыскные работы продолжаются.

Обновлено 12:38

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, по состоянию на данный момент известно о 2 погибших и 29 раненых.

Ракетный удар по Харькову

Утром 6 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова. По предварительным данным, россияне применили две баллистические ракеты "Искандер-М".

Под удар врага попали жилые дома. В результате атаки пострадали более 20 человек. Из-под завалов извлекли тело ребенка. Из-за российского террора погиб 10-летний мальчик.

Все подробности российской ракетной атаки по Харькову и кадры с места трагедии - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетна атакахарковВойна России против Украины