Ракетный удар по Днепру: спасатели нашли тело третьего погибшего

Спасатели завершили поисковую операцию на месте ночного ракетного удара россиян по транспортному предприятию в Днепре. Они обнаружили тело третьего погибшего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Спасатели обнаружили тело третьего погибшего во время атаки на транспортное предприятие Днепра. Поисковая операция завершена", - написал он.
Всего в результате ночного удара российского "Искандера", три человека погибли, пятеро пострадали.
Напомним, российские ракеты уничтожили транспортное предприятие в Днепре. Там сгорели 52 автобуса, еще 98 - повреждены.
Ранее было известно о двух погибших в результате вражеской атаки.
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