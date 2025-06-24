Атака на Днепр и Самар: уже более 100 раненых и 11 погибших

Как отметил Лысак, в результате обстрела пострадали Днепр и Самар.

Днепр

Из-за атаки пострадала инфраструктура города. По состоянию на сейчас известно о:

восьми погибших гражданских;

84 раненых, среди которых 62 - госпитализированы. Сейчас семь человек находятся в тяжелом состоянии.

Фото: последствия обстрела Днепропетровской области (t.me/dsns_telegram)

На месте работают коммунальные службы, национальная гвардия, Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). В частности развернут штаб, вся помощь оказывается на месте.

По словам главы ОГА, движение поездов восстановлено.

В 15:24 ОВА сообщила, что количество погибших в Днепре возросло до 9.

"Также постоянно увеличивается количество раненых. Сейчас эта цифра достигла более сотни", - добавляет ОВА.

Самар

В Самаре, по состоянию на сейчас, известно о: