Атака на Днепр и Самар: уже более 100 раненых и 11 погибших

В результате утреннего террористического обстрела в Днепропетровской области количество погибших до 11. Ранения получили более сотни человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.
Как отметил Лысак, в результате обстрела пострадали Днепр и Самар.
Из-за атаки пострадала инфраструктура города. По состоянию на сейчас известно о:
Фото: последствия обстрела Днепропетровской области (t.me/dsns_telegram)
На месте работают коммунальные службы, национальная гвардия, Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). В частности развернут штаб, вся помощь оказывается на месте.
По словам главы ОГА, движение поездов восстановлено.
В 15:24 ОВА сообщила, что количество погибших в Днепре возросло до 9.
"Также постоянно увеличивается количество раненых. Сейчас эта цифра достигла более сотни", - добавляет ОВА.
В Самаре, по состоянию на сейчас, известно о:
Сегодня, 24 июня, террористы атаковали баллистикой Днепр. В результате обстрела повреждения получили:
Подробнее о вражеском обстреле Днепра - в материале РБК-Украина.
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